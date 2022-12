Argentina x França ao vivo: onde assistir à final da Copa do Mundo online

Argentina e França fazem, às 12h (horário de Brasília) deste domingo (18), a grande final da Copa do Mundo 2022. Minutos antes do apito inicial, acontece a cerimônia de encerramento do Mundial, por volta das 11h30. Os dois eventos ocorrem no estádio Lusail e têm com transmissão ao vivo no Globoplay, que retransmite o sinal aberto da TV Globo. Interessados em acompanhar devem acessar o serviço de streaming na versão web ou no aplicativo para celulares Android ou iPhone (iOS) usando uma Conta Globo, que é gratuita. Quem não for cadastrado precisa se inscrever rapidamente usando e-mail e senha ou aproveitando os dados de contas Facebook, Google ou Apple.