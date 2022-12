BeReal libera retrospectiva 2022 no app; saiba como ver a sua

O BeReal liberou nesta sexta-feira (16) a retrospectiva 2022 do app, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Com a novidade, é possível relembrar, em formato de vídeo curto, todos os seus momentos na plataforma ao longo de todo ano. Para ter acesso à função, é preciso atualizar o app para a versão mais recente, seja na App Store ou na Google Play Store . É importante mencionar que, ao solicitar o vídeo, o usuário deve esperar alguns segundos em uma fila de espera digital, que é bem rápida. Nas linhas a seguir, veja o passo a passo de como fazer a sua retrospectiva 2022 no BeReal.

1 de 1 BeReal liberou retrospectiva de 2022 nesta sexta-feira (16); veja como fazer a sua — Foto: Mariana Tralback/TechTudo BeReal liberou retrospectiva de 2022 nesta sexta-feira (16); veja como fazer a sua — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

Como fazer retrospectiva no BeReal em 2022

1. Antes de tudo, é importante atualizar o seu aplicativo, já que é com a atualização que a retrospectiva fica disponível para você. Portanto, vá na loja do seu celular - seja App Store (iPhone) ou Google Play Store (Android) -, pesquise por "BeReal" e toque em "Atualizar". Em seguida, abra o app e toque no ícone da sua foto, no topo direito da tela. Lá, vá em "Ver todas as minhas Memories";

2 de 1 Como fazer retrospectiva 2022 do BeReal: atualize o app e vá no seu perfil — Foto: Reprodução/TechTudo Como fazer retrospectiva 2022 do BeReal: atualize o app e vá no seu perfil — Foto: Reprodução/TechTudo

2. Ao abrir suas memórias, toque no ícone ao lado do calendário, no inferior da tela. Ao selecionar essa opção, a tela para gerar o seu vídeo de retrospectiva 2022 será aberta. Toque, então, em "Gerar minha recapitulação de vídeos 2022" para criar sua retrospectiva. Vale lembrar que a opção está disponível até 31 de janeiro;

3 de 1 Retrospectiva BeReal 2022: recurso disponibiliza um vídeo para você com seus momentos no ano — Foto: Reprodução/TechTudo Retrospectiva BeReal 2022: recurso disponibiliza um vídeo para você com seus momentos no ano — Foto: Reprodução/TechTudo

3. Você entrará em uma fila de espera para gerar o seu vídeo. O processo é rápido e dura poucos segundos. Quando sua retrospectiva estiver disponível, o app enviará um aviso. Então, basta tocar sobre ele para assistir à sua recapitulação de 2022 no BeReal.

4 de 1 Retrospectiva BeReal 2022: saiba como fazer o seu vídeo — Foto: Reprodução/TechTudo Retrospectiva BeReal 2022: saiba como fazer o seu vídeo — Foto: Reprodução/TechTudo

