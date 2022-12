Brasil x Camarões: onde rever jogo da Copa do Mundo 2022

O Brasil perdeu para Camarões por 1 a 0 nesta sexta-feira (2), em seu último jogo pela fase de grupos da Copa do Mundo 2022. Mesmo com o resultado desfavorável, a seleção brasileira mantém a liderança do grupo G e segue para as oitavas de final. Torcedores que perderam o confronto ou querem rever os melhores momentos do jogo podem assistir a Brasil x Camarões online no YouTube, no canal "CazéTV". O streamer Casimiro tem transmitido alguns jogos da Copa do Mundo ao vivo, e os conteúdos ficam disponíveis de graça ao término das lives.