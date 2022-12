Brasil x Coreia do Sul ao vivo: veja horário e onde assistir online

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira (5), em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022 . A partida decisiva ocorre no estádio 974 e tem transmissão ao vivo na TV Globo , cujo sinal aberto é retransmitido pelo Globoplay . O streaming pode ser acessado pelo PC ou no aplicativo para celulares Android ou iPhone ( iOS ) por torcedores que têm uma Conta Globo. Quem não for cadastrado deve fazer um rápido registro informando e-mail e senha ou importando os dados de contas Facebook , Google ou Apple .

A Seleção Brasileira chega ao confronto com a campanha de duas vitórias e uma derrota no torneio. Os coreanos se classificaram heroicamente, com a vaga sendo definida nos critérios de desempate do grupo. Veja, no tutorial a seguir, as prováveis escalações e como assistir à partida entre Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo ao vivo pelo Globoplay.

1 de 7 Brasil x Coreia do Sul ao vivo: oitavas de final da Copa do Mundo 2022 têm transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo Brasil x Coreia do Sul ao vivo: oitavas de final da Copa do Mundo 2022 têm transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo

Provável escalação do Brasil

Alisson, Militão, Thiago Silva, Bremer, Marquinhos, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

Provável escalação da Coreia do Sul

Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su, Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Jeong Woo-Yeong, Cho Gue-sung, Son Heung-min e Lee Jae-sung.

Brasil x Coreia do Sul ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para acompanhar Brasil x Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo hoje ao vivo, acesse a página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e entre na seção "Agora na TV;

2 de 7 Brasil x Coreia do Sul tem transmissão ao vivo sendo exibida dentro da seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Brasil x Coreia do Sul tem transmissão ao vivo sendo exibida dentro da seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, vá no botão "Assista agora" para visualizar a janela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro de graça na Conta Globo;

3 de 7 Torcedor assiste ao sinal aberto da Globo ao vivo e online após ter feito login ou cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Torcedor assiste ao sinal aberto da Globo ao vivo e online após ter feito login ou cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login entrando com suas credenciais cadastradas ou vincule os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, clique no botão "Entrar". Se você ainda não tem uma Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se";

4 de 7 Partida pelas oitavas de final da Copa pode ser assistida ao vivo quando usuário faz login usando seus dados da Conta Globo ou de contas externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Partida pelas oitavas de final da Copa pode ser assistida ao vivo quando usuário faz login usando seus dados da Conta Globo ou de contas externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Preencha todos os dados solicitados e aceite os termos de uso do serviço. Para finalizar o processo, vá em "Cadastrar" para que a transmissão de Brasil x Coreia do Sul ao vivo inicie imediatamente.

5 de 7 Finalizar o cadastro gratuito na Conta Globo é preciso para acompanhar as oitavas de final da Copa 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Finalizar o cadastro gratuito na Conta Globo é preciso para acompanhar as oitavas de final da Copa 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Brasil x Coreia do Sul ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para ver o jogo pelo Mundial do Catar hoje ao vivo pelo celular, abra o aplicativo do Globoplay e vá na guia "Agora". Em seguida, toque no botão "Assista agora" para poder fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

6 de 7 Brasil vs Coreia do Sul pode ser acompanhado ao vivo pelo celular, através do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Brasil vs Coreia do Sul pode ser acompanhado ao vivo pelo celular, através do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Digite seu e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Se quiser, você pode importar os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Em seguida, pressione o botão "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, toque na opção "Cadastre-se", insira seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Por último, pressione "Cadastrar" para concluir o procedimento.

7 de 7 Espectador deve realizar login ou cadastro no Globoplay informando seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Espectador deve realizar login ou cadastro no Globoplay informando seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como ver a partida das oitavas de final da Copa do Mundo 2022 online, aproveite as dicas e entre no Globoplay para acompanhar o jogo entre Brasil e Coreia do Sul ao vivo e de graça.

