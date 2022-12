Brasil x Coreia do Sul: onde rever jogo da Copa do Mundo 2022

O Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1 nesta segunda-feira (05), nas oitavas de final da Copa do Mundo. Os torcedores que não puderam assistir ao confronto ao vivo na TV agora têm a oportunidade de rever os melhores momentos na internet: a partida está disponível na web, pelo YouTube mesmo, onde o streamer Casimiro tem realizado transmissões dos jogos dos mundiais.

Ao fim das lives, os conteúdos ficam disponíveis de graça para todos. Basta acessar a “Cazé TV” para revisitar as situações mais marcantes da Seleção Brasileira contra os sul-coreanos. No tutorial abaixo, confira como rever a partida do Brasil contra Coreia do Sul. O passo a passo foi feito no computador, mas também pode ser reproduzido no app do YouTube para Android e iPhone (iOS).

Na sexta (09), a Seleção Brasileira enfrenta a equipe da Croácia com partida a partir de meio-dia.

2 de 4 Seleção Brasileira comemora gol de Neymar em partida contra Coreia do Sul — Foto: Divulgação/FIFA Seleção Brasileira comemora gol de Neymar em partida contra Coreia do Sul — Foto: Divulgação/FIFA

Como rever Brasil vs Coreia do Sul na Copa do Mundo

Passo 1. Abra o navegador de sua preferência e acesse o YouTube ou entre no aplicativo oficial para celular. Na barra de busca do site, digite "CazéTV" e clique no símbolo de lupa para buscar.

3 de 4 Busca pelo canal “Cazé TV” no YouTube — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Busca pelo canal “Cazé TV” no YouTube — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 2. O canal aparecerá como primeira opção, trazendo o símbolo de verificado bem ao lado do nome. Selecione-o.

4 de 4 “Cazé TV” aparecerá nos resultados com o símbolo de verificado ao lado — Foto: Reprodução/Tainah Tavares “Cazé TV” aparecerá nos resultados com o símbolo de verificado ao lado — Foto: Reprodução/Tainah Tavares

Passo 3. Na barra horizontal, escolha a opção "Playlists”.

Passo 4. Você vai encontrar a opção "Jogos Completos". Escolha "Ver playlist completa".

Passo 5. O jogo do Brasil vs Coreia do Sul está nesta área. Ao encontrar o conteúdo de hoje, basta dar play para rever a partida.