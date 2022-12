Brasil x Croácia ao vivo: veja horário e onde assistir ao jogo online

Brasil e Croácia se enfrentam, às 12h (horário de Brasília) desta sexta-feira (9), em partida que define a primeira seleção classificada para a semifinal da Copa do Mundo 2022. Disputado no estádio Cidade da Educação, o duelo conta com transmissão ao vivo da TV Globo, podendo ser acompanhado online no Globoplay. O serviço de streaming pode ser acessado gratuitamente pelo PC ou no aplicativo para celulares Android ou iPhone (iOS). Para quem não for registrado, um cadastro rápido deve ser feito usando e-mail e senha ou aproveitando os dados de contas Facebook, Google ou Apple.