Brasil x Croácia: onde rever jogo da Copa do Mundo

O Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis nesta sexta-feira (9), nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Com o resultado, a Seleção volta para casa e se despede do Mundial do Catar, deixando o sonho do hexa para 2026. Torcedores que perderam o jogo ou querem rever os melhores momentos da partida podem assistir a Brasil x Croácia online no canal do YouTube CazéTV, onde o streamer Casimiro tem realizado transmissões dos jogos da Copa. Ao fim das lives, os conteúdos ficam disponíveis de graça para todos.