Bunny Free mostra marcas que não testam em animais; saiba usar o app

O aplicativo Bunny Free é uma iniciativa que mapeia as principais marcas do mercado, para apresentar alternativas sustentáveis e livres de crueldade animal ao consumidor final. Pautado sobre os dados do Humane Shopping Guide, estudo publicado pela organização de proteção animal People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), o app pode ser baixado gratuitamente em dispositivos Android e iOS.

A plataforma gratuita traz informações completas sobre as empresas e permite que o usuário compartilhe suas descobertas com outras pessoas, através das redes sociais. Porém, vale destacar que o aplicativo está disponível apenas no idioma inglês. O tutorial abaixo deve ajudar a quem deseja dar os primeiros passos e entender mais sobre as marcas que consome. Confira a seguir como começar a utilizar o aplicativo Bunny Free.

Como baixar e utilizar o aplicativo Bunny Free

1. Acesse a loja de aplicativos para Android ou para dispositivos Apple e realize o download do aplicativo;

2. Uma vez dentro do aplicativo, é preciso entender que é possível rastrear as marcas por três caminhos distintos. Em todas as opções, há o uso de uma legenda em comum: fabricantes com o ícone de atenção (⚠️) estão ligadas a práticas de crueldade animal, seja através de testes ou da fabricação de produtos não veganos; enquanto as marcas com um ícone de coelho não possuem ligação com crueldade animal;

Busca direta via Search

1. A primeira forma de localizar o status de uma marca é através da busca direta, que pode ser realizada na aba “Search”, ilustrada com uma lupa. Após clicar no ícone, basta digitar a marca ou companhia desejada na barra de navegação, clicar no botão "search" e navegar pelos resultados;

2. É possível ver a resposta logo na página de resultados, através dos ícones laterais. Porém, a plataforma ainda oferece uma nova camada de detalhes ao clicar no nome que deseja saber mais.

Busca via lista de produtos

1. A segunda forma de descobrir as informações das marcas e dos produtos é através da lista localizada na aba “Products”. Para acessar, basta clicar sobre o ícone na barra superior do aplicativo;

2. Em seguida, é preciso escolher a categoria desejada. Dentro de cada categoria, clique no tipo de produto buscado;

3. Após clicar sobre o tipo de produto desejado, uma lista de opções livres de crueldade animal serão apresentadas. Para saber mais sobre cada uma delas e ainda compartilhar as descobertas, basta clicar sobre o produto em questão. O botão "Share" faz o compartilhamento nas redes sociais.

Busca por filtros

1. A terceira e última maneira de reconhecer marcas livres ou não de crueldade é através da busca por filtros. Para isso, basta acessar as opções para filtragem através da aba “Companies”, localizada na barra superior;

2. Na sequência, é preciso selecionar as opções que contemplam as respostas que você busca, como marcas que realizam ou não testes em animais, companhias veganas, parceiros da PETA e algumas outras possibilidades. Após selecionar os filtros desejados, é preciso clicar sobre o botão “Browse all companies” para efetuar a busca;

3. Os resultados aparecerão em formato de lista, com ícones que indicam o status, além da página com mais informações sobre a marca. Novamente, é possível compartilhar os resultados encontrados através do botão “Share”.

