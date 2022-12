Calendário de 2023 para imprimir: como editar modelo no Excel

É possível baixar um calendário de 2023 para Excel em poucos cliques. O site da Microsoft disponibiliza modelos grátis com a tabela completa, que também pode ser atualizada automaticamente com as datas de outros anos. O usuário pode fazer o download gratuito da planilha para o computador e, em seguida, personalizá-la com novos temas e cores. Ao final, é possível enviar o arquivo para impressão facilmente. Confira, no tutorial a seguir, como baixar e usar calendário de 2023 no Excel.

1 de 6 Saiba como baixar calendário de 2023 no Excel para personalizar — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Saiba como baixar calendário de 2023 no Excel para personalizar — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como baixar calendário de 2023 para imprimir no Excel

Passo 1. Acesse a página do calendário no site da Microsoft (templates.office.com/pt-br/criador-de-calend%C3%A1rio-por-ano-tm10274124) e clique no botão “Baixar”;

2 de 6 Veja como baixar calendário de 2023 para Excel no site da Microsoft — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como baixar calendário de 2023 para Excel no site da Microsoft — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Após abrir o arquivo no editor de planilhas, clique no controle de setinhas para mudar o ano do calendário até chegar em 2023. As datas serão atualizadas automaticamente;

3 de 6 Botão para mudar ano do calendário no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Botão para mudar ano do calendário no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Acesse a aba “Layout da página”, no menu superior, e vá em “Temas” para mudar as cores do calendário;

4 de 6 É possível mudar o layout do calendário no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível mudar o layout do calendário no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Selecione a cor desejada e veja o calendário na nova paleta;

5 de 6 Veja como mudar tema e cores do calendário no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como mudar tema e cores do calendário no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Clique em “Arquivo” e vá no botão “Imprimir” para fazer a impressão do calendário.

6 de 6 Veja como imprimir calendário no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como imprimir calendário no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você já sabe como baixar um calendário de 2023 completo para imprimir no Excel.

