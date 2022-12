Calendário do INSS 2023: veja como consultar as datas de pagamento

O calendário do INSS 2023 foi divulgado nesta quinta-feira (8). A tabela completa pode ser acessada de forma fácil pelo site do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo o órgão, 37 milhões de aposentados e pensionistas terão direito ao benefício no próximo ano. Os pagamentos serão realizados a partir de 25 de janeiro, para quem recebe um salário mínimo, e 1º de fevereiro, para quem recebe acima do piso nacional. Para saber em qual data o dinheiro estará disponível, basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Confira, a seguir, como consultar o calendário do INSS 2023.