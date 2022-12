Canadá x Marrocos: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo online

Canadá e Marrocos jogam, às 12h (horário de Brasília) desta quinta-feira (1), em partida válida pela terceira rodada do grupo F da Copa do Mundo 2022, no estádio Al Thumama, Catar. O duelo entre as seleções conta com transmissão ao vivo e online no FIFA+, plataforma de streaming oficial da Fifa, que ser acessada de graça pelo PC ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Nenhum cadastro é requerido no serviço para acompanhar os jogos da Copa. Confira, no tutorial abaixo, as possíveis escalações dos times e como assistir ao duelo entre Canadá e Marrocos ao vivo e online pelo FIFA+ gratuitamente.