CCXP 2022 ao vivo: como assistir à programação da feira online

É possível assistir à programação da Comic Con Experience (CCXP) 2022 ao vivo no YouTube. O evento, que acontece desde 1º de dezembro na São Paulo Expo, vai até este domingo (4) e conta com diversos painéis interessantes sobre séries, filmes e animes, além da participação de diversos nomes populares da cultura pop. Quem não conseguiu garantir ingresso para a feira pode acompanhar parte da programação pela Internet, uma vez que o canal oficial do evento no YouTube faz lives diárias do Palco Omelete by next, uma das principais atrações da CCXP22.