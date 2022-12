Como adicionar outra conta do Gmail no celular

Adicionar mais de uma conta ao Gmail, aplicativo disponível para iPhone (iOS) e Android, é possível em passos simples. O processo pode ser feito dentro do próprio app. Ao ser conectada pela primeira vez, é necessário inserir o e-mail e senha adicionados no cadastro. Depois, as contas ficam disponíveis no perfil do usuário e podem ser alternadas com apenas um toque, sem a necessidade de digitar novamente os dados. A ferramenta é útil para quem tem mais de um e-mail e precisa utilizá-los com frequência. Confira, nas próximas linhas, como adicionar e remover conta do Gmail.