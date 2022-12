Como adotar uma carta do Papai Noel dos Correios em 2022

É possível adotar uma carta do Papai Noel feita por uma criança de baixa renda por meio dos Correios. Há 33 anos a campanha "Papai Noel dos Correios" incentiva a população brasileira a presentear jovens carentes a partir do que eles pediram para o Natal, e a iniciativa continua em 2022. As cartinhas ficam disponíveis para adoção em qualquer agência física dos Correios e também no site oficial da campanha, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. A adoção e entrega dos presentes deve ser feita até dia 16 de dezembro.