Como apostar na Mega da Virada 2023 pelo celular

Apostar na Mega da Virada 2023 é possível pelo seu celular utilizando o aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iPhone (iOS). As apostas podem ser feitas até às 18h do dia 31 de dezembro de 2022, e o prêmio estimado é de R$ 450 milhões. Pelo app, o valor da aposta simples é R$ 4,50 - o mesmo cobrado nas casas lotéricas -, mas é necessário acumular pelo menos R$ 30 para fazer um jogo. O usuário pode escolher as dezenas que deseja apostar ou pode optar pela opção “Surpresinha”, na qual o sistema seleciona dezenas aleatórias. O pagamento deve ser feito com cartão de crédito.