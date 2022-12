Como assistir ao Prêmio eSports Brasil 2022

O Prêmio eSports Brasil 2022 acontece nesta sexta-feira (16) às 21h, no horário oficial de Brasília, no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo. Trata-se da maior premiação dos esportes eletrônicos do país e que irá homenagear jogadores, treinadores, casters, organizações e jogos que se obtiveram grande destaque durante o ano. Além de sua categoria mais importante, "Melhor Atleta do Ano", o PeB 2022 ainda contará com outras 24 categorias, como "Personalidade do Ano", "Craque da Galera", "Melhor Caster" e melhores atletas em determinados jogos ou gêneros de jogos.