Como assistir ao pronunciamento de Bolsonaro ao vivo no YouTube

O presidente Jair Bolsonaro faz, nesta sexta-feira (30), um pronunciamento à nação brasileira. A declaração é transmitida ao vivo no YouTube e acontece às vésperas de o atual mandatário do país deixar o comando da Presidência da República, que será ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 2023. Esta é a primeira vez que Bolsonaro se manifesta após semanas de silêncio. A seguir, veja como assistir ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro hoje ao vivo pelo YouTube. O serviço de streaming pode ser acessado pela versão web e também pelo aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS).