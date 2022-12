Como assistir ao The Game Awards 2022

O The Game Awards (TGA) 2022 acontece na próxima quinta-feira (8), a partir das 21h30, no horário oficial de Brasília. Além de eleger o "Jogo do Ano", a nona edição do "Oscar dos Games" revelará os vencedores de outras 30 categorias, como de "Criador de Conteúdo do Ano" e "Melhor Direção de Arte". Ainda, como de costume, a cerimônia também deve contar com anúncios importantes das mais diversas empresas da indústria, como o lançamento de novos títulos. Contudo, a lista de novidades desse ano deve ser menor do que da edição passada, que teve 50 divulgações.