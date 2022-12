Como baixar calendário de 2023 com feriados para imprimir no Canva

É possível fazer um calendário de 2023 com feriados no Canva. O editor online oferece gratuitamente diferentes templates, cujas cores, fontes e elementos podem ser personalizados conforme a preferência dos usuários. Há modelos de calendários mensais e anuais, para mesa e parede, além de versões com os feriados do ano inclusos. Ao final das edições, é possível salvar o arquivo em formato PDF e imprimi-lo. Confira, no tutorial a seguir, como baixar calendário de 2023 para imprimir no Canva.