Como baixar o Steam no PC e rodar games resgatados

O Steam é o meio mais popular para se adquirir e jogar jogos digitais. Com um catálogo extenso, a plataforma da Valve é uma boa opção para fãs de games aproveitarem grandes lançamentos e títulos mais antigos que permanecem à venda na loja. Outro ponto de destaque são as promoções e oportunidades oferecidas pelo serviço para conquistar algum jogo gratuito, por exemplo. Contudo, para resgatar jogos e se divertir com eles, é necessário baixar o Steam em seu PC. Confira, a seguir, um passo a passo de como fazer o download da plataforma.

Como instalar o Steam?

Passo 1. Caso não tenha uma conta no Steam ainda, entre no portal (https://store.steampowered.com/join). Então, coloque seu endereço de e-mail nos espaços disponíveis, escolha o país de residência e complete o captcha. Por fim, confirme que tem mais de 13 anos e aperte em "Continuar" para concluir a criação da conta. Vale lembrar que o Steam enviará um código de segurança para seu e-mail para verificar a conta;

Passo 2. Com a conta criada, entre no site oficial da plataforma (https://store.steampowered.com/), procure o botão "Instale o Steam" na parte superior direita e pressione sobre ele;

Passo 3. Na página seguinte, aperte novamente em "Instale o Steam";

Passo 4. Após fazer isso, um arquivo chamado "SteamSetup" deverá ser baixado no computador. Então, selecione a pasta de sua preferência e aperte em "Salvar";

Passo 5. Vá na pasta que salvou o SteamSetup e dê dois toques no ícone. Então, uma janela com um resumo a respeito do que é possível fazer no Steam, como acessar rapidamente futuros lançamentos, conversar com amigos enquanto estiver jogando e obter ofertas exclusivas, será exibido. Aperte em "Próximo >" para seguir;

Passo 6. Na janela seguinte, escolha o idioma de sua preferência. Essa configuração pode ser modificada dentro do próprio Steam no futuro se preferir. Após fazer a seleção, toque em "Próximo >";

Passo 7. O Steam avisará que irá instalar a plataforma em uma pasta padrão de seu computador. Se desejar instalá-lo em outra pasta, aperte em "Procurar...". Se já estiver satisfeito com o local, basta tocar em "Instalar", iniciar mais um download e finalizar. Assim, já será possível acessar a plataforma do seu PC, bastando somente fazer o login com o cadastro realizado no Passo 1;

Funcionalidades do Steam

O principal objetivo no Steam é a compra e a possibilidade de jogar games digitais. Para isso, só é preciso acessar as abas "Loja", para conferir as principais promoções do período, e "Biblioteca", para observar todos os jogos que possui. Caso queira buscar por algum título específico, utilize a barra de pesquisa que fica localizada logo abaixo de "Lista de Desejos", local em que dá para adicionar os jogos que almeja comprar no futuro.

Outro detalhe importante no Steam é o resgate de jogos ou de conteúdos de jogos específicos. Não é incomum surgir sorteios ou concursos oferecendo jogos da plataforma como premiação. Ainda, há códigos da Carteira Steam para colocar créditos na carteira digital. Mas, para todos esses procedimentos, é necessário saber como resgatá-los. Por isso, veja o passo a passo a seguir:

Passo 1. Na página do Steam, vá na aba superior e toque em "Jogos";

Passo 2. Agora, aperte em "Ativar um código de produto" ou "Ativar código da Carteira Steam", dependendo de qual código possuir;

Passo 3. Em "Ativar um código de produto", será exibida uma janela explicando rapidamente o que isso significa. Toque em avançar;

Passo 4. Aceite os termos do acordo de assinatura do Steam para continuar;

Passo 5. Digite o código que receber. Se estiver correto, o Steam confirmará e o conteúdo já estará disponível em sua conta;

Vale ressaltar que em relação à opção "Ativar código da Carteira Steam", o processo é um pouco diferente. Isso porque além de colocar o código, será precisará informar seu endereço, cidade, estado e CEP. O Steam informa que isso é necessário para que a plataforma possa arrecadar os impostos da venda.