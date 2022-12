Como calcular 1/3 de férias

Calcular o terço das férias é um procedimento simples que pode ser feito pela “Calculadora de Férias” do site iDinheiro. A plataforma realiza o cálculo automaticamente, de acordo com dados inseridos manualmente pelo usuário, como valor do salário, quantidade de dias, horas extras, entre outros. O terço de férias é o pagamento de um valor adicional concedido ao empregado no momento em que ele tira os dias de descanso — o valor corresponde a um terço do salário bruto. Confira, a seguir, como calcular o terço das férias pelo computador.