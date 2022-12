Colocar áudio no Canva é um procedimento simples. Disponível na versão web e para celulares Android e iPhone (iOS), o editor online tem um menu focado em áudio, com diversas opções gratuitas de músicas e efeitos sonoros, para que o usuário possa personalizar os seus projetos. Os sons podem ser adicionados a imagens, apresentações e vídeos — neste último caso, a faixa de som se situará abaixo dos clipes, sendo possível definir o momento do clipe em que o áudio começará e terminará. Confira, no tutorial a seguir, como colocar áudio no Canva pelo computador.