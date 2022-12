Como colocar gift card no Steam

O gift card, ou vale-presente, do Steam é uma boa opção de presente para parentes ou amigos que utilizam a loja digital de games. Isso porque esses cartões disponibilizam um código único que, quando resgatado na plataforma da Valve, garantem créditos na carteira que podem ser trocados por jogos diversos. Ainda, o método também pode ser útil para aqueles que não gostam de colocar o cartão de crédito online e preferem adicionar valores no serviço através de dinheiro. Por isso, veja, a seguir, mais informações sobre os gift cards do Steam e como resgatá-los.