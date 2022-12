Como colocar papel de parede da Wandinha no seu celular

É possível encontrar wallpapers de Wandinha com facilidade pelo celular. A série já é uma das produções de maior sucesso entre as novidades da Netflix, conquistando milhares de fãs ao redor do mundo. Para deixar seu celular com a cara da personagem, aplicativos como o Pinterest, disponível para Android e iPhone (iOS), contam com diversas imagens em alta qualidade que podem ser usadas como papel de parede no dispositivo. No tutorial abaixo, feito em celular Android, veja como encontrar fotos da integrante da Família Addams para colocar a Wandinha como wallpaper.