Como comprar ingresso da CCXP22 pela Internet

A sétima edição presencial da Comic Con Experience (CCXP) começa nesta quinta-feira (1) em São Paulo, com programação até domingo (04). O evento é considerado o maior do segmento da cultura pop no mundo e deve atrair um público de centenas de milhares de pessoas na São Paulo Expo. Depois de dois lotes de ingressos esgotados entre junho e agosto deste ano, um novo lote foi anunciado no site do evento em setembro, disponível para venda no site da Mundo Ticket.

Os ingressos para cada um dos dias do evento custam entre R$ 170 a R$ 540, divididos em valores de meia, social (mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível) e inteira. Há também o pacote Epic, que dá direito a todos os dias de CCXP, além de outras regalias, como acesso antecipado ao evento. Vale lembrar que os ingressos para sábado estão esgotados. Para garantir sua entrada, confira o passo a passo a seguir.

2 de 12 Os quatro ingressos disponíveis à venda para a CCXP, ilustrado com personagens da série Senhor dos Anéis: Anéis de Poder — Foto: Divulgação/Mundo Ticket. Editado por Jonathan Firmino Os quatro ingressos disponíveis à venda para a CCXP, ilustrado com personagens da série Senhor dos Anéis: Anéis de Poder — Foto: Divulgação/Mundo Ticket. Editado por Jonathan Firmino

Informações gerais da CCXP22

Valores:

Quinta: meia R$ 140, social R$ 170 e inteira R$ 280

Sexta: meia R$ 200, social R$ 230 e inteira 400

Sábado: Esgotado

Domingo: meia R$ 270, social: R$ 300 e inteira R$ 540.

Horário: 07h às 23h

Como comprar ingressos para a CCXP22?

Passo 1: Vá no site da CCXP e clique na aba Ingressos (ccxp.com.br/ingressos). Clique na opção "Eu Quero, Eu Vou!" no Lote 3.

3 de 12 Aba "Ingressos", no site da CCXP — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Aba "Ingressos", no site da CCXP — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 2: Você será direcionado ao site Mundo Ticket para escolher o dia desejado do evento. Há quatro categorias disponíveis: Quinta, Sexta, Domingo e Epic, este último é um pacote para todos os dias de CCXP. Clique na opção desejada e role para baixo.

4 de 12 Site do Mundo Ticket, onde os ingressos podem ser adquiridos — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Site do Mundo Ticket, onde os ingressos podem ser adquiridos — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 3: Neste tutorial, foi escolhido o primeiro dia como exemplo. São três categorias de preço disponíveis e você pode escolher a quantidade de ingressos por meios dos ícones "+" e "-", no lado direito de cada valor. Escolha a quantidade, categorias de ingressos e dias desejados, verifique o total no canto inferior esquerdo da tela e, em seguida, clique na opção "Comprar", no botão rosa no canto inferior direito.

5 de 12 As três categorias de ingresso e seus valores — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino As três categorias de ingresso e seus valores — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 4: Em seguida, será preciso que você faça o login no site. Há duas opções de acesso caso você não tenha cadastro no Mundo Ticket: pelo Facebook e Google. Escolha o meio desejado, confirme em qual conta cadastrada no seu computador será feito o acesso e em seguida você seguirá para a aba de compra do ingresso. Outra opção é clicar em "Não tenho uma conta" e iniciar o cadastro.

6 de 12 Local de login no site do Mundo Ticket. Após feito o acesso, o usuário chegará na aba de confirmação de compra do ingresso. — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Local de login no site do Mundo Ticket. Após feito o acesso, o usuário chegará na aba de confirmação de compra do ingresso. — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 5: Se você é um usuário novo na plataforma, será preciso que preencha os dados de cadastro exigidos pelo site. Digite as informações pedidas na aba "Minha Cesta". Caso você tenha feito o login pelo Facebook ou Google, não é necessário criar uma senha.

7 de 12 Local de cadastro para novos usuários no Mundo Ticket — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Local de cadastro para novos usuários no Mundo Ticket — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 6: Na parte final do cadastro serão exigidos informações sobre endereço. Após preencher os campos, clique no botão "Salvar" para ir a última parte da aba "Minha Cesta".

8 de 12 Parte final do cadastro, com dados de localidade do usuário — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Parte final do cadastro, com dados de localidade do usuário — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 7: O último passo é confirmar para quem serão destinados os ingressos. Se for para o usuário que está na compra, basta clicar na opção "Este Ingresso é Para Mim". Você será direcionado para a aba "Pagamento".

9 de 12 Parte final da aba "Minha Cesta", onde o usuário confirma para quem são os ingressos — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Parte final da aba "Minha Cesta", onde o usuário confirma para quem são os ingressos — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 8: Na aba "Pagamento", confira os dados em relação a sua compra. Cheque se as informações estão corretas para, em seguida, escolher a forma de pagamento. Basta rolar para baixo até encontrar a opção "Pagamento", onde serão escolhidas as formas desejadas pelo usuário

10 de 12 Confira dos dados relacionados ao ingresso na aba "Pagamento" — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Confira dos dados relacionados ao ingresso na aba "Pagamento" — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 9: São duas opções dadas pelo Mundo Ticket: Cartão de Crédito e Pix. Na primeira opção, são inseridos as informações do cartão de crédito em que será efetuada a compra. Esteja atento ao número do cartão, nome do titular, data de validade e código de segurança. Finalizada essa parte, clique em "Finalizar Compra" no canto superior direito. O site dá um tempo cronometrado para efetuar a compra, então esteja atento para não perdê-la.

11 de 12 Forma de pagamento pelo cartão de crédito — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Forma de pagamento pelo cartão de crédito — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 10: Já na opção Pix, ao escolher, você deve fazer a leitura do QR Code fornecido pelo site no aplicativo do banco do seu celular, ou copiar o código chave e colar também no seu app. Os códigos serão informados após você confirmar a compra. Esteja atento ao tempo máximo para fazê-la, pois o pagamento por Pix tem um limite de 15 minutos para a confirmação.

12 de 12 Ao fazer a compra pelo Pix, o cliente tem até 15 minutos para efetuá-la no aplicativo do banco, por meio de leitura de QR Code ou copiando o código chave do Mundo Ticket — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Ao fazer a compra pelo Pix, o cliente tem até 15 minutos para efetuá-la no aplicativo do banco, por meio de leitura de QR Code ou copiando o código chave do Mundo Ticket — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 11: Pronto! Ao clicar em "Finalizar a Compra" confira os dados do seu ingresso, como nome do titular, número do envio e e-mail para onde ele será enviado. Em caso de retirada no evento, o cliente deve apresentar documento com foto ou cópia autenticada, além do número do pedido. Neste caso, a organização do evento recomenda a chegada antecipada para evitar filas.