Como conectar o controle de PlayStation no celular Android ou iPhone (iOS)

Os joysticks DualShock 4 , do PlayStation 4 ( PS4 ), e DualSense , do PlayStation 5 ( PS5 ), podem ser utilizados como controles em vários dispositivos além dos consoles. Para isso, basta fazer pareamento via Bluetooth, e, então, usá-los para jogar games que possuam compatibilidade. O processo é bastante simples, mas apresenta uma pequena diferença de botões a serem apertados entre o procedimento no DualShock 4 e no DualSense. Por isso, confira, a seguir, como conectar joystick do PS4 ou PS5 em celulares Android e iPhone ( iOS ) ou tablet.

1 de 10 Confira como conectar seus joysticks DualShock 4 ou DualSense no iPhone (iOS) ou Android — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Confira como conectar seus joysticks DualShock 4 ou DualSense no iPhone (iOS) ou Android — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Ao conectar seu joystick DualShock 4 ou DualSense no seu smartphone, ele funcionará como um controle Bluetooth e poderá ser usado em jogos de terceiros ou em Remote Play do console PS4 ou PS5. Para realizar a conexão, será preciso colocar os joysticks em modo de pareamento, o que exige pressionar e segurar dois botões ao mesmo tempo até que as luze dos controles comecem a piscar.

No DualShock 4, pressionam-se os botões Share, do lado esquerdo do painel de toque, e PlayStation, localizado no centro do controle, com a logo do console. Já no DualSense, o usuário pressiona o botão Create, na mesma posição do Share e indicado por 3 linhas, e também o botão PlayStation.

O suporte ao DualShock 4 do PS4 foi adicionado aos iPhone a partir do sistema iOS 13 e aos dispositivos Android a partir do Android 10. Já o DualSense do PS5, por ser um controle mais novo, foi adicionado aos sistemas iOS 14.5 e Android 12. Por isso, antes de tentar pareamento, confira se o seu dispositivo possui suporte a esses sistemas.

2 de 10 Ao conectar seu DualShock 4 ou DualSense em seu iPhone (iOS) ou Android é possível usá-lo para jogar diversos games, entre eles o clássico Castlevania: Symphony of the Night — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Ao conectar seu DualShock 4 ou DualSense em seu iPhone (iOS) ou Android é possível usá-lo para jogar diversos games, entre eles o clássico Castlevania: Symphony of the Night — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Vale ressaltar que uma vez que houver sincronização com outros dispositivos, o controle não vai mais se conectar automaticamente ao console. Para resolver isso, basta conectar o cabo USB de alimentação do joystick ao videogame e pressionar o botão PlayStation para sincronizá-lo automaticamente. Caso deseje desligar o aparelho sincronizado, segure o botão PlayStation por 10 segundos.

Como conectar o controle do PS4 no iPhone (iOS)

Passo 1. Em seu iPhone, toque na opção "Ajustes" e, depois, em "Bluetooth";

3 de 10 Em seu iPhone (iOS) abra a opção "Ajustes" e selecione "Bluetooth" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Em seu iPhone (iOS) abra a opção "Ajustes" e selecione "Bluetooth" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Em seu controle DualShock 4, pressione e segure ao mesmo tempo os botões Share e PlayStation até que a luz da frente do controle comece a piscar. Caso seja o DualSense, pressione e segure o botão Create e PlayStation ao mesmo tempo;

4 de 10 No DualShock 4 pressione e segure os botões "Share" e "PlayStation" para parear o joystick ou "Create" e "PlayStation" no DualSense — Foto: Reprodução/Letícia Rosa No DualShock 4 pressione e segure os botões "Share" e "PlayStation" para parear o joystick ou "Create" e "PlayStation" no DualSense — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Toque no botão do Bluetooth para ligá-lo, indicado pela cor verde, e procure pelo joystick na lista de dispositivos. Ele deverá estar no final, listado em "Outros Dispositivos". Toque nele para conectar o joystick ao seu iPhone.

5 de 10 Ligue o Bluetooth em seu iPhone e localize o joystick entre os dispositivos para conectá-lo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Ligue o Bluetooth em seu iPhone e localize o joystick entre os dispositivos para conectá-lo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como conectar o controle do PS4 no Android

Passo 1. Em seu smartphone Android, puxe o menu da parte superior para baixo. Toque no ícone do Bluetooth para ligá-lo, indicado pela cor azul, e, depois, aperte e segure no ícone para abrir as opções de Bluetooth;

6 de 10 No dispositivo Android ligue o Bluetooth e depois toque e segure no ícone para abrir suas opções — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro No dispositivo Android ligue o Bluetooth e depois toque e segure no ícone para abrir suas opções — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Em seu controle DualShock 4, pressione e segure ao mesmo tempo os botões Share e PlayStation até que a luz da frente do controle comece a piscar. Caso seja o DualSense, pressione e segure o botão Create e PlayStation ao mesmo tempo;

7 de 10 No DualShock 4 pressione e segure os botões "Share" e "PlayStation" para parear o joystick ou "Create" e "PlayStation" no DualSense — Foto: Reprodução/Letícia Rosa No DualShock 4 pressione e segure os botões "Share" e "PlayStation" para parear o joystick ou "Create" e "PlayStation" no DualSense — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. No smartphone, toque em "Parear novo dispositivo" e pressione a opção "Wireless Controller" para conectar seu joystick;

8 de 10 Nas opções de Bluetooth selecione "Parear novo dispositivo" e toque na opção Wireless Controller — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Nas opções de Bluetooth selecione "Parear novo dispositivo" e toque na opção Wireless Controller — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 4. O joystick também pode ser detectado automaticamente pelo smartphone. Nesse caso, uma solicitação de pareamento surgirá no topo da tela. Então, toque na opção "Parear e conectar";

9 de 10 O joystick pode também ser detectado automaticamente no Android. Neste caso basta tocar em "Parear e conectar" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro O joystick pode também ser detectado automaticamente no Android. Neste caso basta tocar em "Parear e conectar" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 5. Uma última mensagem de confirmação surgirá. Aperte em "Parear" para conectar o joystick ao smartphone Android.