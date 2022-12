Como conectar o controle de Xbox no celular Android ou iPhone (iOS)

Os controles do Xbox Series X , Xbox Series S e Xbox One podem ser conectados a vários tipos de dispositivos, como o iPhone ( iOS ), iPad e smartphones e tablets Android via bluetooth, o que pode ser um grande diferencial para quem curte jogos mobile. O procedimento para pareá-los é bastante simples e funciona de maneira igual entre os joyticks do Xbox Series X/S e Xbox One.

No entanto, vale ressaltar que nem todos os controles do console da Microsoft possuem a capacidade de concluir o emparelhamento, como explicaremos adiante. Por isso, confira, a seguir, o tutorial do TechTudo de como conectar controle dos Xbox em Android e iPhone.

1 de 12 Confira como conectar seu joystick do Xbox One, Xbox Series X ou Xbox Series S em celulares Android e iPhone (iOS) e tablets. — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Confira como conectar seu joystick do Xbox One, Xbox Series X ou Xbox Series S em celulares Android e iPhone (iOS) e tablets. — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Uma vez conectado a um celular iPhone ou Android, o controle do Xbox One ou Xbox Series X/S poderá ser utilizado para controlar qualquer game mobile que conte com suporte a joystick. As opções vão desde games famosos, como Fortnite e Call of Duty Mobile, até produções indie, como Dead Cells e Limbo. Ainda, o aparelho também pode ser utilizado para jogar através de Remote Play pelo app do Xbox, ou jogar títulos pelo Xbox Cloud Gaming, disponíveis para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate.

Vale alertar que, após sincronizar o joystick com outro dispositivo, ele não irá mais responder ao Xbox de forma automática. Por isso, caso deseje conectá-lo novamente ao console, basta pressionar e segurar o botão "Sync" (no Xbox One, na parte de baixo preta do videogame) para que eles reestabeleçam contato.

2 de 12 Os consoles Xbox possuem um botão "Sync" para estabelecer conexão com o controle após ter sido pareado com outro aparelho — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Os consoles Xbox possuem um botão "Sync" para estabelecer conexão com o controle após ter sido pareado com outro aparelho — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Para conseguir conectar o controle do Xbox ao celular Android ou iPhone (iOS), é preciso que o joystick tenha suporte à tecnologia Bluetooth. No entanto, vale lembrar que a primeira geração de controles do console da Microsoft não possui suporte a este método de conexão, o que impede o pareamento.

Nesse sentido, cabe ressaltar que somente os modelos lançados a partir de 2017 contam com o sistema. Assim, para saber se o seu possui ou não, observe o design da parte frontal do seu joystick:

3 de 12 Os controles mais antigos do Xbox não possuem suporte à tecnologia Bluetooth, confira se o seu é compatível para o procedimento — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Os controles mais antigos do Xbox não possuem suporte à tecnologia Bluetooth, confira se o seu é compatível para o procedimento — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Além disso, é preciso estar atento à versão do sistema operacional que está rodando em seu celular. Isso porque o suporte aos controles do Xbox One em iPhone só está disponível oficialmente a partir do iOS 13, enquanto no Android somente a partir da versão 9. Quanto aos joysticks mais novos do Xbox Series X e Xbox Series S, a compatibilidade se dá a partir de iOS 14.5 e Android 11.

Como conectar o controle do Xbox no iPhone (iOS)

Passo 1. No iPhone, vá até o aplicativo "Ajustes" e selecione a opção "Bluetooth".

4 de 12 Em seu iPhone abra a opção de Ajustes e selecione a opção Bluetooth — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Em seu iPhone abra a opção de Ajustes e selecione a opção Bluetooth — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. No controle do Xbox, pressione o botão com o logo do console, localizado no centro do joystick, para que ele comece a piscar. Caso o Xbox ligue neste momento, segure o botão Power do console por alguns segundos até ele desligar;

5 de 12 Pressione o botão central do controle do Xbox até que ele acenda a luz — Foto: Reprodução/Luiza Martins Pressione o botão central do controle do Xbox até que ele acenda a luz — Foto: Reprodução/Luiza Martins

Passo 3. Com o logo do Xbox piscando, pressione e segure o botão "Sync", que fica na parte de cima do joystick, até que o logo comece a piscar mais rápido. Isso indicará que ele está em modo de pareamento;

6 de 12 Após ligar o controle pressione o botão Sync no topo para entrar em modo de pareamento, indicado pelo pulsar mais rápido da luz no logo — Foto: Reprodução/Luiza Martins Após ligar o controle pressione o botão Sync no topo para entrar em modo de pareamento, indicado pelo pulsar mais rápido da luz no logo — Foto: Reprodução/Luiza Martins

Passo 4. No iPhone, certifique-se de que o botão Bluetooth está ligado, em verde, e procure pelo controle do Xbox na lista de dispositivos. Ele deverá aparecer no final em "Outros dispositivos". Então, toque para conectar o controle do Xbox ao iPhone.

7 de 12 No iPhone certifique-se que o Bluetooth está ligado e toque no Xbox Wireless Controller para conectá-lo ao dispositivo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro No iPhone certifique-se que o Bluetooth está ligado e toque no Xbox Wireless Controller para conectá-lo ao dispositivo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como conectar o controle do Xbox no Android

Passo 1. No Android, puxe barra de notificações na parte superior da tela para baixo. Toque no ícone do Bluetooth para ligá-lo, com cor azul, e, depois, aperte e segure para acessar as opções de conexão Bluetooth;

8 de 12 Em seu smartphone Android toque no símbolo do Bluetooth para ligá-lo e segure para acessar as opções — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Em seu smartphone Android toque no símbolo do Bluetooth para ligá-lo e segure para acessar as opções — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. No controle do Xbox, pressione o botão com o logo do console até que ele comece a piscar. Caso o Xbox ligue neste momento, segure o botão Power do console por alguns segundos até ele desligar;

9 de 12 Pressione o botão do Xbox no centro do controle para ligá-lo, mas desligue o videogame se ele ligar junto — Foto: Reprodução/Luiza Martins Pressione o botão do Xbox no centro do controle para ligá-lo, mas desligue o videogame se ele ligar junto — Foto: Reprodução/Luiza Martins

Passo 3. Com o logo do Xbox piscando, pressione e segure o botão "Sync", que fica na parte de cima do joystick, até que o logo comece a piscar mais rápido. Isso indicará que ele está em modo de pareamento;

10 de 12 Após ligar o controle pressione o botão Sync no topo para entrar em modo de pareamento, indicado pelo pulsar mais rápido da luz no logo — Foto: Reprodução/Luiza Martins Após ligar o controle pressione o botão Sync no topo para entrar em modo de pareamento, indicado pelo pulsar mais rápido da luz no logo — Foto: Reprodução/Luiza Martins

Passo 4. Nas opções Bluetooth do smartphone, toque em "Parear novo dispositivo" e, em seguida, na opção "Xbox Wireless Controller";

11 de 12 No smartphone Android toque em "Parear novo dispositivo" e selecione o "Xbox Wirelless Controller" para conectá-lo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro No smartphone Android toque em "Parear novo dispositivo" e selecione o "Xbox Wirelless Controller" para conectá-lo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 5. Uma mensagem de confirmação surgirá. Então, basta tocar em "Parear" para conectar o joystick ao smartphone Android.