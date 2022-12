Como criar cartinha para o Papai Noel personalizada no Canva

Fazer uma cartinha para Papai Noel pelo computador é possível pelo Canva. O editor grátis oferece dezenas de modelos prontos para personalizar, entre opções grátis e pagas, decoradas com diferentes motivos natalinos. O usuário pode mudar cores, fontes, adicionar figuras temáticas, além de escrever o texto que desejar diretamente na carta ou optar por deixar o cartão em branco para que o filho ou filha escreva o pedido à mão após a impressão. Confira, no tutorial a seguir, como fazer carta do Papai Noel para imprimir no Canva.