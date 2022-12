Como descobrir fonte por imagem online usando o Font Squirrel

É possível descobrir a fonte de um texto por imagem usando o site Font Squirrel. A ferramenta grátis é útil quando o usuário se depara com uma fonte tipográfica bonita, mas não sabe o nome nem como encontrá-la na web. A plataforma é capaz de reconhecer a família tipográfica utilizada na figura e identificar opções semelhantes, tanto grátis quanto pagas, para o usuário baixar e usar no computador, com links diretos para download. Confira, no tutorial a seguir, como descobrir fonte pela imagem online usando o Font Squirrel.