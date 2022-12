Como descobrir onde está a caravana de Natal da Coca-Cola pelo app

Descobrir onde está a caravana de Natal da Coca-Cola é algo simples de ser feito pelo celular. Os tradicionais caminhões iluminados já começaram a desfilar pelos estados do Brasil, e informações sobre as rotas podem ser vistas no aplicativo Natal Coca-Cola, disponível para Android e iPhone (iOS). A plataforma tem um campo de buscas para que os usuários insiram o nome de sua cidade e visualizem os dias, horários e outras informações sobre a passagem da caravana no local. No tutorial a seguir, veja como usar a plataforma para encontrar os caminhões da Coca-Cola no Natal.