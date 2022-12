Como excluir conta do Wattpad pelo celular

Excluir uma conta do Wattpad, plataforma para leitura e compartilhamento de textos, é possível por meio do aplicativo para iPhone (iOS). O app permite que o usuário faça a remoção do perfil de forma rápida, informando apenas o motivo da exclusão. Ao fechar a conta, o indivíduo abre mão do seu nome de usuário, possibilitando que outra pessoa crie um novo cadastro com aquele username. Até o momento, não é possível excluir conta do Watpadd em celulares Android — esses usuários devem realizar o procedimento pelo computador. Confira, a seguir, como excluir conta do Wattpad pelo seu iPhone.