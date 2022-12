Como fazer a retrospectiva do Apple Music 2022

A retrospectiva do Apple Music foi liberada nesta semana para os assinantes do streaming relembrarem quais músicas marcaram o seu 2022. O recurso está disponível apenas no aplicativo para iPhone ( iOS ). Com o Apple Music Replay, é possível conferir os artistas e álbuns mais tocados e ainda receber uma playlist personalizada com as faixas que mais ouviu no ano. A novidade não é tão robusta quanto a do Spotify , mas ainda assim é uma maneira divertida de relembrar momentos dos últimos 365 através de músicas.

Para o levantamento, a plataforma considera seu histórico de músicas ouvidas, bem como o tempo que passou ouvindo e o número de reproduções de cada faixa, artista, álbum, playlist, gênero e estação. Neste ano, a retrospectiva ganhou um novo visual e é apresentada no formato de stories - como no Spotify. A seguir, saiba como relembrar seus artistas mais tocados no Apple Music.

Como fazer retrospectiva 2022 do Apple Music

Passo 1. Para acessar a retrospectiva do seu ano musical no Apple Music, basta abrir o aplicativo do serviço de streaming de música pelo celular e, na aba “Explorar”, encontrar o banner “Replay 2022”. Ao tocar sobre ele, você será redirecionado ao site do Apple Music Replay. Então, toque no botão “Começar”;

Passo 2. Inicie sessão com o mesmo ID Apple usado na assinatura Apple Music. Em seguida, a página exibe uma playlist com as músicas que marcaram seu ano. Toque em “Reproduzir destaques” para acessá-la ou toque em “Seu replay completo” para avançar;

Passo 3. O primeiro dado é a quantidade de músicas que você ouviu em 2022. Na sequência aparece uma lista com as cinco músicas mais ouvidas, com a respectiva quantidade de reproduções de cada faixa;

Passo 4. A próxima etapa da retrospectiva traz a quantidade de artistas que você ouviu e uma lista com aqueles que se destacaram. Assim como na lista de músicas mais ouvidas, a plataforma fornece também o tempo você que passou ouvindo cada um dos artistas;

Passo 5. Agora, chegou a vez de conferir quantos álbuns diferentes você escutou no ano e quais estão no top 5, além do número de reproduções;

Passo 6. Por fim, a plataforma mostra quantas playlists você escutou no ano, bem como aquelas que tocaram sem parar — e quanto tempo você dedicou a cada uma;

Passo 7. A Apple também traz um remix da sua trilha sonora. Assim, basta clicar no botão “Abrir no Apple Music” para reviver as suas músicas favoritas no ano;

Passo 8. Caso queira salvar a sua playlist personalizada, toque no ícone de “+” no canto superior direito para adicionar à sua biblioteca.

