Criar avatar é possível com o WhatsApp , mensageiro disponível para Android e iPhone ( iOS ). A ferramenta permite gerar um bonequinho para ser usado em figurinhas em conversas ou ainda como foto de perfil. Com o recurso, o usuário consegue personalizar características como tom de pele, formato do rosto e corpo, tipo de cabelo, cor dos olhos, roupas e acessórios. Após finalizar o processo, um acervo de 36 stickers com expressões diferentes do avatar é disponibilizado. O processo pode ser útil para divertir e aumentar o repertório de interações no mensageiro. Confira, a seguir, como criar e customizar o avatar no WhatsApp.

1 de 14 Recurso que permite criar avatar pode ser usado em figurinhas e foto de perfil no WhatsApp — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Recurso que permite criar avatar pode ser usado em figurinhas e foto de perfil no WhatsApp — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

Como fazer avatar no WhatsApp pelo celular

Passo 1. Primeiro, verifique se o aplicativo está atualizado. Depois, abra o WhatsApp e vá em “Configurações”. No Android, a opção fica nos três pontinhos no canto superior direito, enquanto, no iPhone, fica no ícone de engrenagem, na parte inferior;

2 de 14 Entre no WhatsApp para iniciar processo de criação de avatar — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Entre no WhatsApp para iniciar processo de criação de avatar — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. Agora, toque no menu chamado “Avatar” e, em seguida, vá em “Criar avatar”;

3 de 14 Avatar pode ser criado e personalizado no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Avatar pode ser criado e personalizado no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Pressione em “Começar” para avançar a tela. Inicie escolhendo um tom de pele para o seu avatar;

4 de 14 Tutorial ensina como criar bonequinho no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Tutorial ensina como criar bonequinho no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 4. A área de customização do bonequinho será aberta. Arraste para a direita o menu de opções para incluir ou modificar estilo e cor de cabelo, roupas, barba e bigode, formato do corpo e rosto, formato e cor dos olhos, maquiagem e acessórios;

5 de 14 Customize avatar no WhatsApp com suas próprias características — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Customize avatar no WhatsApp com suas próprias características — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 5. Durante o processo, você pode também tocar no ícone de espelho para abrir a câmera frontal do celular e comparar as suas características com as do avatar. Ao finalizar as customizações, vá em “Concluir”;

6 de 14 WhatsApp permite criar avatar em novo menu — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes WhatsApp permite criar avatar em novo menu — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 6. Pressione em “Salvar alterações” e, em seguida, em “Avançar”;

7 de 14 Faça seu próprio avatar no WhatsApp com alguns passos simples — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Faça seu próprio avatar no WhatsApp com alguns passos simples — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 7. Depois, toque na seta duas vezes para voltar para a tela principal;

8 de 14 WhatsApp agora permite criação de avatar; confira — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes WhatsApp agora permite criação de avatar; confira — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 8. Para usar o kit de figurinhas, entre em uma conversa e toque no ícone de emojis. A nova opção de stickers com o seu avatar estará disponível. Abra-o para visualizar e enviar as opções;

9 de 14 Crie seu próprio bonequinho no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Crie seu próprio bonequinho no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 9. Toque em um deles para enviar na conversa;

10 de 14 Interaja com figurinhas personalizadas de avatar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Interaja com figurinhas personalizadas de avatar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 10. Já para usar o avatar como foto de perfil, toque novamente em “Configurações”. Depois, vá em “Avatar”;

11 de 14 Avatar também pode ser usado como foto de perfil no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Avatar também pode ser usado como foto de perfil no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 11. Pressione em “Criar foto do perfil”. A área para personalização da imagem aparecerá. Arraste os menus de opções para a direita para alterar o avatar e a cor de fundo. Ao concluir, toque no símbolo de check na parte superior;

12 de 14 Faça seu próprio bonequinho no WhatsApp e se divirta com figurinhas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Faça seu próprio bonequinho no WhatsApp e se divirta com figurinhas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 12. Agora, se quiser excluir o avatar, vá em “Configurações” e, depois, em “Avatar”;

13 de 14 Avatar pode ser removido facilmente do WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Avatar pode ser removido facilmente do WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 13. Em seguida, toque em “Apagar avatar”. Confirme a opção em “Apagar”.

14 de 14 Apague avatar facilmente com alguns passos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Apague avatar facilmente com alguns passos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Pronto, aproveite as dicas para criar e usar o seu avatar no WhatsApp.

