Como fazer efeito de explosão no Instagram

Criar efeito de explosão no Instagram é algo possível de ser feito de forma nativa, sem precisar baixar aplicativos terceiros e recorrer a plataformas de edição mais complexas. Usando apenas filtros disponíveis no app para celulares com Android e iPhone (iOS), os usuários podem acrescentar o efeito de estrondo para criar transições divertidas e participar de diferentes trends em outras redes sociais. No tutorial a seguir, o TechTudo mostra como gravar um vídeo do Reels com o efeito de explosão. Confira, nas próximas linhas, como fazer e aplicar o filtro às suas criações.