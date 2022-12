Como fazer enquete no WhatsApp pela web e pelo celular

Fazer enquete no WhatsApp é algo simples de ser feito em conversas pelo computador e pelo celular. O recurso foi liberado em novembro e está disponível na versão Web do mensageiro e também no aplicativo para Android e iPhone (iOS). A função possibilita fazer perguntas com até 12 alternativas de resposta, funcionando como um método rápido de pesquisa sobre qualquer assunto. No decorrer da votação, todos os participantes da conversa podem visualizar o resultado parcial e os votos de integrante — a contagem é feita com miniaturas dos avatares de cada usuário.