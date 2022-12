Como fazer portabilidade para Vivo? Confira perguntas e respostas

Embora seja um processo descomplicado, ele pode deixar algumas dúvidas nos consumidores. Pensando nisso, o TechTudo preparou um conteúdo que busca responder as principais perguntas que podem aparecer antes de dar início ao processo de portabilidade. Confira a seguir.

2 de 7 Vivo disponibiliza planos pré e pós-pago para consumidores — Foto: Pedro Vital/TechTudo Vivo disponibiliza planos pré e pós-pago para consumidores — Foto: Pedro Vital/TechTudo

1. O que é portabilidade?

O direito de mudar de operadora e manter o mesmo número, conhecido como portabilidade, completou 12 anos em agosto. Assegurado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o processo já atendeu a mais de 45 milhões de pedidos de consumidores desde que foi implementado. De lá para cá, a possibilidade se popularizou a ponto de somar mais de 500 mil solicitações de portabilidade por mês.

Segundo o órgão regulador, as operadoras têm o dever de assegurar a migração para outra empresa sem que o cliente perca o número de telefone e a validade da linha. Também existem outros casos em que o termo portabilidade se aplica, que são em situações de mudar de um plano para outro, ainda na mesma provedora, e ao mudar de endereço. Em todos esses casos, o consumidor é respaldado pela mesma lei.

3 de 7 Anatel assegura o processo de migração entre prestadoras de serviço de telefonia — Foto: Divulgação/Anatel Anatel assegura o processo de migração entre prestadoras de serviço de telefonia — Foto: Divulgação/Anatel

2. Como funciona e onde solicitar a migração para a Vivo?

O cliente interessado na portabilidade deve procurar a prestadora para a qual deseja migrar e informar seus dados pessoais, bem como o número de telefone e a prestadora atual. Assim que os dados forem confirmados, a nova operadora deve informar a habilitação do serviço e fornecer o número do protocolo do pedido. Usuários de celulares pré-pagos que encontrarem divergência cadastral sem ter registro de bloqueio por roubo, perda ou extravio, devem fazer a atualização de forma presencial na prestadora de destino.

A Vivo recebe solicitações de migração por diversos meios, como o site, pelo telefone e, em alguns casos, até via SMS. Pela internet, basta acessar o portal da operadora e buscar por “Produtos e Serviços” no canto superior esquerdo da tela e esperar a aba carregar. Já no setor indicado, será possível encontrar um banner sobre portabilidade. Ao apertar em “Saiba mais”, surgirá uma página com todas as informações necessárias para seguir com o processo.

Consumidores interessados na mudança via ligação, podem tentar o número 1058, caso vislumbrem uma linha pós-paga. Os que buscam pela linha pré-paga, por sua vez, podem até enviar uma mensagem de texto com a palavra “PORTABILIDADE” para o número 90015. Caso prefiram dar início à transição pessoalmente, também é possível realizá-la nas lojas da Vivo.

Ao migrar de uma empresa para outra, o cliente pode ter de esperar até três dias para que os trâmites sejam concluídos. Até lá, a nova operadora pode garantir um número temporário para que o consumidor não seja lesado durante o período de transição. Clientes que adquirirem o novo chip devem fazer uma ligação para ativar a nova linha.

4 de 7 O serviço de transição está disponível nas lojas da Vivo — Foto: Divulgação/Vivo O serviço de transição está disponível nas lojas da Vivo — Foto: Divulgação/Vivo

3. Quais são os requisitos para mudar de operadora?

A alteração precisa manter somente dois aspectos básicos, que são o DDD e o tipo de serviço. Ou seja, a mudança só é possível se o prefixo regional for o mesmo e se a portabilidade for de um telefone móvel para outro móvel, por exemplo.

Outra recomendação é que o usuário não cancele seu número na empresa anterior, pois ele será fundamental para concluir o processo na nova operadora. Também é importante que o CPF do titular siga o mesmo entre uma operadora e outra.

A portabilidade pode ser cancelada caso DDD e CPF indicados sejam diferentes do que aqueles que foram registrados na operadora anterior. Outras informações erradas também podem implicar no interrupção do processo.

5 de 7 Galaxy Z Flip 4 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Flip 4 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

4. Quanto custa para migrar? Os novos planos têm desconto?

Se os planos escolhidos estiverem na categoria Vivo Pós ou Vivo Controle, o consumidor não pagará nada além da fatura após o primeiro mês de uso. Já os clientes que optarem pelo Vivo Pré, devem pagar pelo chip, que é vendido por cerca de R$ 20 no site oficial da operadora.

A Vivo oferece algumas vantagens para clientes que procuram a portabilidade. Os benefícios se diferenciam em cada plano, mas, basicamente, consistem em bônus de internet por até 12 meses para as novas linhas contratadas.

6 de 7 Site da Vivo indica possibilidades de planos para quem deseja fazer portabilidade — Foto: Reprodução/Vivo Site da Vivo indica possibilidades de planos para quem deseja fazer portabilidade — Foto: Reprodução/Vivo

5. A Vivo funciona em qualquer celular?

A Vivo, assim como outras operadoras, disponibilizam um chip que pode ser destacado em até três tamanhos diferentes. Apesar da maioria dos aparelhos utilizarem o tamanho “nano”, que é a menor dimensão, existem ainda as opções “micro” e “nomal”, que são ligeiramente maiores.

Para além da compatibilidade entre telefone e chip, é interessante verificar a área de cobertura, que indicará se a Vivo é capaz de conferir sinal para o consumidor. Segundo a operadora, ela cobre 97% da população brasileira com a rede 4G e tem conquistado cada vez mais espaço com o avanço do 5G. Contudo, ainda existe uma parcela, mesmo que pequena, que pode ficar de fora da sua abrangência.

Por isso, vale conferir o mapa da cobertura, disponível no próprio site da operadora. Lá, basta colocar a localização atual para saber se a região é contemplada com o sinal da operadora e também qual tipo de sinal, que pode variar entre 4G, 4.5 G e até 5G.

7 de 7 Chip Vivo tem três tamanhos — Foto: Divulgação/Amazon Chip Vivo tem três tamanhos — Foto: Divulgação/Amazon

6. Preciso pagar multa para a operadora anterior?

A resposta para a pergunta é: depende. Antes de dar início ao processo, é preciso ler o contrato da empresa atual para conferir cláusulas sobre fidelidade ou multas por quebra de contrato. Geralmente, após determinado tempo, entre um ano ou dois, é possível encerrar o vínculo sem que haja danos financeiros para o contratante.

No entanto, cada cliente precisa avaliar sua própria situação para garantir que não sairá lesado ao final do trâmite de portabilidade. Caso não haja empecilhos em termos de fidelidade, não haverá multas. Ainda neste sentido, mas fora do escopo de multas, vale mencionar que é importante dar início à transição próximo a data de vencimento da conta antiga, para não ter de pagar duas faturas no próximo mês.

Vale lembrar também que é possível desistir da portabilidade em até dois dias úteis e não sofrer consequências do cancelamento do pedido.