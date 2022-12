Como fazer sorteio de amigo secreto no WhatsApp em 2022 pelo Papelzinho

Para garantir o sigilo da brincadeira, cada membro do jogo recebe via e-mail o nome da pessoa que tirou para presentear. Informações como data, horário e local da celebração também podem ser incluídas no aplicativo. Além disso, a plataforma oferece a possibilidade de cada pessoa adicionar até três opções de presentes que gostaria de ganhar. O processo pode ser iniciado por meio de um grupo do WhatsApp. Após criar o chat coletivo e adicionar os participantes que irão fazer parte do evento, você poderá solicitar o e-mail de cada um no grupo do mensageiro. Veja, a seguir, como fazer sorteio de amigo secreto virtualmente pelo Papelzinho.