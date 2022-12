Como fazer sua própria figurinha da Copa no Canva

É possível fazer figurinhas personalizadas da Copa do Mundo 2022 no Canva. A ferramenta permite que os usuários produzam seus próprios cromos a partir de modelos prontos, que podem ser personalizados facilmente. Os torcedores podem inserir foto, nome de torcedor, bandeirinha do Brasil e todos os outros elementos que compõem a figurinha, além de trocar as cores de fundo ou mudar as fontes tipográficas conforme suas preferências. No tutorial a seguir, confira como fazer figurinha da Copa no Canva.