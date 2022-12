Fazer texto curvado no Canva pelo celular é um procedimento simples. O recurso está disponível no aplicativo do editor para Android e iPhone (iOS), e pode ser acessado de forma fácil, em poucos passos. A ferramenta pode ser aplicada em qualquer estilo de texto usado na arte em edição, e o app permite determinar o nível de curvatura do texto para que fique ajustado ao layout desejado. Ao final, o usuário pode baixar o arquivo diretamente para a galeria. Confira, a seguir, como fazer texto curvado no Canva pelo celular.