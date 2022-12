Como fazer uma nota no Instagram

O Instagram lançou as Notas nesta última terça-feira (13) e, agora, os usuários da plataforma podem compartilhar pequenos textos de até 60 caracteres com seus seguidores. O novo recurso, sendo a Meta, será disponibilizado gradualmente a todos os dispositivos Android e iPhone (iOS), e pretende funcionar como um espaço para que as pessoas compartilhem seus pensamentos de forma sucinta e textual. Assim como os Stories, os conteúdos “desaparecem” 24 horas após a publicação. Veja, no tutorial a seguir, como criar e remover notas na rede social.