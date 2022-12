Como jogar de Kayle no LOL: guia com dicas de runas, builds e counters

No League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games, a campeã Kayle aparece normalmente na rota do topo de Summoner's Rift. A Justa, como também é conhecida, é irmã gêmea de Morgana e, em um universo alternativo do League, integrante da banda de metal Pentakill. Na gameplay, ela é uma heroína que não possui early game fácil, mas tem presença sentida durante o late game. Pensando nisso, o TechTudo elaborou um guia com todas as habilidades, runas, feitiços de invocador, exemplos de builds e mais. A matéria foi baseada no patch 12.22. Confira a seguir.