Como jogar God of War no PC

God of War , lançado em 2018, marcou o retorno do Deus da Guerra, Kratos, e, desde janeiro, está disponível para ser jogado em PC. Antes disso, foi lançado originalmente como um exclusivo do PlayStation 4 ( PS4 ), limitando o acesso à gameplay apenas aos donos do console. O título desenvolvido pelo Santa Monica Studios, da Sony , agora pode ser baixado no PC via Steam ou Epic Games Store , saindo a R$ 199,90.

Vale lembrar que a sequência do jogo, God of War: Ragnarok, foi lançada em novembro de 2022 e, até então, é exclusiva de PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4). Confira, a seguir, como comprar e jogar God of War no PC.

1 de 6 God of War de 2018, originalmente lançado no PS4, está disponível para ser jogado no PC — Foto: Reprodução/Steam God of War de 2018, originalmente lançado no PS4, está disponível para ser jogado no PC — Foto: Reprodução/Steam

O game de 2018 é uma sequência da trilogia original para PlayStation 2 (PS2) e PlayStation 3 (PS3), na qual Kratos se tornou o Deus da Guerra e lutou contra divindades da mitologia grega. Agora, em um reino distante e em meio à mitologia nórdica, o guerreiro espartano aprendeu a controlar sua raiva, casou-se novamente e teve um filho chamado Atreus.

Após a morte da esposa, pai e filho partem em uma jornada para realizar o último desejo dela, que era o de ter suas cinzas jogadas do alto da montanha mais alta de todos os reinos. Porém, ao longo da jornada, a dupla encontra desafios e novos deuses, como Thor, Odin e Freya.

Os eventos do primeiro jogo são necessários para entender a relação de Kratos e Atreus com os personagens mais importantes da história, que os levam diretamente à sequência. Assim, no novo título, o Deus da Guerra e seu filho, agora mais velho, tentam encontrar seu lugar em meio ao Ragnarok, uma batalha entre deuses que trará o fim do mundo na mitologia nórdica.

2 de 6 God of War (2018) traz um misto de exploração, combates e quebra-cabeças com o Deus da Guerra — Foto: Reprodução/Steam God of War (2018) traz um misto de exploração, combates e quebra-cabeças com o Deus da Guerra — Foto: Reprodução/Steam

A jogabilidade de God of War (2018) é um misto entre exploração, combate e quebra-cabeças. Kratos pode explorar algumas áreas abertas e semiabertas enquanto busca objetivos para progredir na história. Ocasionalmente, seu caminho será bloqueado por inimigos para enfrentar ou enigmas que precisam ser resolvidos. Então, com muita aventura, o jogo oferece um sistema de combate repleto de combos, arremessos do machado Leviatã e atordoamentos feitos pelo seu escudo, enquanto Atreus oferece suporte com arco e flecha.

A versão para PC de God of War conta com resolução 4K a 60 fps, melhores sombras e reflexos, além de suporte a monitores ultrawide 21:9. O game também possui suporte a tecnologias de aumento de performance através de upscaling com inteligência artificial, como a Nvidia DLSS, que oferece resoluções maiores a uma maior taxa de quadros com menor custo de processamento.

Para jogar, usuários podem tanto usar o tradicional combo de teclado e mouse quanto joysticks DualShock 4 do PS4 ou DualSense do PS5. Ainda, há suporte à Nvidia Reflex para menor latência nos controles.

Como jogar God of War no PC (Steam)

Passo 1. Acesse a página do jogo no TechTudo (https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/god-war/), selecione a opção "Windows (Steam)" e toque em "Baixar";

3 de 6 Acesse a página de God of War no TechTudo, selecione a opção "Windows (Steam)" e clique em "Baixar" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Acesse a página de God of War no TechTudo, selecione a opção "Windows (Steam)" e clique em "Baixar" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Na página do jogo no Steam, pressione em "+Carrinho", opção localizada abaixo das imagens. Então, selecione a forma de pagamento e complete a compra para poder baixar o jogo no Steam.

4 de 6 Na página de God of War no Steam clique em "+Carrinho" para adquirir o jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página de God of War no Steam clique em "+Carrinho" para adquirir o jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como jogar God of War no PC (Epic Games Store)

Passo 1. Acesse a página do jogo no TechTudo (https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/god-war/), selecione a opção "Windows (Epic Games)" e aperte em "Baixar";

5 de 6 Acesse a página de God of War no TechTudo, selecione a opção "Windows (Epic Games)" e clique em "Baixar" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Acesse a página de God of War no TechTudo, selecione a opção "Windows (Epic Games)" e clique em "Baixar" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Na página do jogo na Epic Games Store, vá em "Compre agora", do lado direito da tela. Da mesma forma, selecione a forma de pagamento e complete a compra para poder baixar o jogo na Epic Games Store.

6 de 6 Na página de God of War na Epic Games Store clique em "Compre agora" para adquirir o jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página de God of War na Epic Games Store clique em "Compre agora" para adquirir o jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Com informações de Steam, Epic Games Store

