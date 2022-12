Como jogar Overwatch 2 em crossplay com os amigos

Overwatch 2 é a sequência do famoso jogo de tiro da Blizzard. Lançado em outubro de 2022 por meio de uma atualização, o título entrou nos moldes de "jogo como serviço", tornando-se gratuito. Ao oferecer multiplayer crossplay, o game permite jogar com amigos e contra adversários de qualquer plataforma. Além disso, por também contar com cross progression, o usuário pode jogar de onde preferir sem perder seu save. Veja, a seguir, como jogar Overwatch 2 com amigos no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Battle.net) via crossplay.