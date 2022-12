Como juntar arquivos no Word em um único documento

Juntar arquivos no Microsoft Word em um único documento é possível ao seguir algumas dicas simples. O Word conta com um recurso útil para quem precisa combinar documentos separados. Em poucos cliques, o usuário pode juntar vários arquivos do Word em um único documento, se poupando do longo e desgastante processo de abrir arquivo por arquivo, copiar os textos e colar no documento principal. Confira, no tutorial a seguir, o passo a passo para juntar arquivos no Word.