Como mudar o som de notificação do celular

É possível mudar o som de notificações em aplicativos no Android e no iPhone ( iOS ). No Android, os usuários podem mudar os alertas sonoros padrão de apps pré-instalados de fábrica, como o Gmail , diretamente nas configurações do dispositivo. Já para mudar os sons de apps terceiros, como o Telegram , é necessário acessar as configurações de cada app. No iPhone (iOS), por sua vez, é possível alterar o estilo dos alertas de apps nativos e ativar notificações de sons em apps terceiros. Nas linhas a seguir, aprenda a mudar som de notificação no celular.

1 de 18 Notificações de som no Android e iPhone: veja como ativar os alertas em apps nativos e de terceiros nos dois sistemas operacionais — Foto: Luciana Maline/TechTudo Notificações de som no Android e iPhone: veja como ativar os alertas em apps nativos e de terceiros nos dois sistemas operacionais — Foto: Luciana Maline/TechTudo

📝 Notificações do WhatsApp não aparecem no iPhone? Saiba como resolver no Fórum do TechTudo

Como modificar os sons de notificação no Android

Passo 1. Para modificar o som padrão das notificações do Android, acesse as configurações do celular e toque sobre "Apps e notificações". Em seguida, selecione a aba "Notificações" para continuar;

2 de 18 Acesse as configurações de celular e toque em "Apps e notificações" para começar — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse as configurações de celular e toque em "Apps e notificações" para começar — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na próxima tela, deslize para baixo e toque sobre "Avançado". Depois, vá em "Som de notificação padrão" para prosseguir;

3 de 18 Em "Notificações", vá em "Avançado" e toque em "Som de notificação padrão" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Em "Notificações", vá em "Avançado" e toque em "Som de notificação padrão" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. No pop-up que aparecerá na tela, selecione o novo alerta sonoro desejado. Para concluir o procedimento, toque em "Ok".

4 de 18 Selecione o novo som de notificação padrão para os alertas recebidos no celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro Selecione o novo som de notificação padrão para os alertas recebidos no celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como mudar sons de notificações de apps pré-instalados no Android

Passo 1. Para customizar o som de aplicativos pré-instalados de fábrica no aparelho, como o Gmail, abra as configurações do celular e toque sobre "Apps e notificações". Em seguida, selecione o ícone do aplicativo e toque em "Notificações";

5 de 18 Acesse as configurações do celular, toque em "Apps e notificações" e clique no ícone do Gmail — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse as configurações do celular, toque em "Apps e notificações" e clique no ícone do Gmail — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na próxima tela, toque sobre "E-mail" e, depois, em "Avançado";

6 de 18 Toque em "Notificações, "E-mail" e "Avançado" para continuar — Foto: Reprodução/Clara Fabro Toque em "Notificações, "E-mail" e "Avançado" para continuar — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Para continuar, toque na aba "Som" e, no pop-up que aparecerá na tela, selecione uma das opções de toques disponíveis para customizar os alertas do Gmail. Para finalizar o procedimento, selecione "Ok".

7 de 18 Toque na aba "Som" e, no pop-up que aparecerá na tela, selecione um novo som de notificação — Foto: Reprodução/Clara Fabro Toque na aba "Som" e, no pop-up que aparecerá na tela, selecione um novo som de notificação — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como mudar sons de notificação de apps baixados no Android

Passo 1. É possível modificar os sons de notificações de apps baixados na Play Store indo até as configurações dos aplicativos. Para modificar o som do Telegram, por exemplo, abra o app e toque sobre o menu sanduíche localizado no canto superior esquerdo do app. Em seguida, vá em "Configurações";

8 de 18 Abra o Telegram, vá até o menu e acesse as configurações da plataforma — Foto: Reprodução/Clara Fabro Abra o Telegram, vá até o menu e acesse as configurações da plataforma — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2, Na próxima tela, toque em "Notificações e Sons". Para continuar, clique em "Chats Privados" e, depois, em "Som";

9 de 18 Clique em "Chats Pivados" e em "Som" para modificar o alerta sonoro do app — Foto: Reprodução/Clara Fabro Clique em "Chats Pivados" e em "Som" para modificar o alerta sonoro do app — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Em seguida, basta selecionar o novo alerta sonoro desejado para concluir o procedimento.

10 de 18 Selecione o novo toque desejado para concluir o procedimento e mudar o som de notificação do Telegram — Foto: Reprodução/Clara Fabro Selecione o novo toque desejado para concluir o procedimento e mudar o som de notificação do Telegram — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como modificar os sons de notificação no iPhone (iOS)

Passo 1. Para mudar o som dos alertas no iPhone (iOS), acesse os Ajustes do celular e selecione "Som e Tato";

11 de 18 Acesse os ajustes do iPhone (iOS) e clique em "Som e Tato" para mudar o som das notificações do celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse os ajustes do iPhone (iOS) e clique em "Som e Tato" para mudar o som das notificações do celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Por lá, você pode alterar o tipo de toque do celular e as notificações sonoras de mensagens, e-mail e voicemail, além dos alertas de calendário e lembretes. Para isso, basta tocar sobre a aba desejada. Nesse exemplo, escolhemos a opção "Som de Mensagem". Na próxima tela, você poderá conferir uma lista com todos os sons disponíveis, e pode também comprar novos alertas. Para escolher entre uma das opções listadas, basta selecionar o toque desejado;

12 de 18 Na tela seguinte, você poderá trocar o som do toque do dispositivo e dos alertas de mensagens, e-mail, voicemail e mais — Foto: Reprodução/Clara Fabro Na tela seguinte, você poderá trocar o som do toque do dispositivo e dos alertas de mensagens, e-mail, voicemail e mais — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Para comprar um novo alerta sonoro, vá em "Loja de Toques". Você será redirecionado ao iTunes, e pode conferir outras opções de toques por lá.

13 de 18 Para comprar novos alertas sonoros, clique sobre "Loja de Toques" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Para comprar novos alertas sonoros, clique sobre "Loja de Toques" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como ativar alertas sonoros para apps baixados na App Store

Passo 1. Para ativar ou desativar as notificações sonoras de apps terceiros, acesse os Ajustes do iPhone (iOS) e toque em "Notificações". Em seguida, deslize a tela para baixo e selecione o ícone do app desejado - neste exemplo, escolhemos o Instagram;

14 de 18 Acesse os ajustes e toque sobre "Notificações"; depois, clique sobre o ícone do app que você quer ativar os alertas sonoros — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse os ajustes e toque sobre "Notificações"; depois, clique sobre o ícone do app que você quer ativar os alertas sonoros — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na próxima tela, ative a chave ao lado de "Sons" para habilitar os alertas sonoros. Nesse caso, vale lembrar que a notificação emitirá o som padrão do iPhone (iOS), já que não é possível modificar o estilo sonoro da notificação.

15 de 18 Para ativar as notificações sonoras, habilite a chave ao lado de "Som" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Para ativar as notificações sonoras, habilite a chave ao lado de "Som" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como mudar o som de notificação no WhatsApp no iPhone (iOS)

Passo 1. Não é possível alterar o estilo sonoro das notificações da maioria dos apps baixados na App Store, com exceção de alguns apps, como o WhatsApp. Para mudar o som do alerta no mensageiro, acesse os ajustes do iPhone (iOS) e toque sobre "Notificação". Em seguida, deslize a tela para baixo e selecione o ícone do WhatsApp;

16 de 18 Abra os ajustes, toque em "Notificações" e clique sobre o ícone do WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro Abra os ajustes, toque em "Notificações" e clique sobre o ícone do WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na tela seguinte, certifique-se de que a chave ao lado de "Sons" está ativada, e clique sobre "Ajustes de Notificações de WhatsApp" para continuar;

17 de 18 Se certifique de que a aba "Sons" está ativada e clique sobre "Ajustes de Notificações de WhatsApp" para continuar — Foto: Reprodução/Clara Fabro Se certifique de que a aba "Sons" está ativada e clique sobre "Ajustes de Notificações de WhatsApp" para continuar — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Na sequência, basta clicar sobre "Som" para abrir a lista com os alertas sonoros disponíveis e selecione uma das opções para modificar o som da notificação do WhatsApp. Ao finalizar, toque sobre "Salvar" para concluir. Vale dizer que é possível modificar o som dos alertas tanto para os chats individuais, como para os chats em grupo.

18 de 18 Clique sobre a aba "Som" e selecione um novo toque para concluir o procedimento — Foto: Reprodução/Clara Fabro Clique sobre a aba "Som" e selecione um novo toque para concluir o procedimento — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de Business Insider e LifeWire

Veja ainda: Como desativar notificações de lives em um perfil do Instagram