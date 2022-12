Como mudar senha do cartão Itaú pelo aplicativo

Mudar a senha do Itaú é um procedimento simples de ser feito pelo aplicativo para Android e iPhone (iOS). O código é usado para acessar o app e permite que o usuário realize transações pelo celular. A nova combinação deve ter seis dígitos, com a restrição de não conter sequências numéricas ou ser o CPF do usuário e também não ser igual à senha usada no cartão de crédito ou débito. Confira, a seguir, como mudar sua senha do Itaú pelo aplicativo. Vale deixar claro que o procedimento não altera a senha do cartão físico.