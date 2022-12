Como pedir reembolso no Steam

Pedir reembolso no Steam é o desejo de alguns usuários. Na plataforma de downloads, é normal encontrar jogos que rendem horas de jogatina e outros que você, infelizmente, pode considerar como dinheiro jogado fora. Por isso, a plataforma da Valve conta com a opção de reembolso, que devolve o dinheiro do comprador caso ele não tenha gostado do jogo ou tenha tido algum outro problema.

No entanto, é importante destacar que o Steam possui regras estabelecidas para que o reembolso seja finalizado. As regras podem variar para jogos simples, pré-vendas, pacotes e DLCs. A seguir, você confere quais são as regras e o passo a passo para pedir reembolso no Steam.

Condições para o reembolso

Antes de começar o passo a passo, é interessante entender as condições para o reembolso no Steam. Veja como o reembolso funciona para cada tipo de compra:

Jogos e conteúdo adicional (DLC)

Você pode fazer a solicitação de um reembolso nos dois casos em até 14 dias depois de sua compra, desde que você não tenha jogado o jogo ou a DLC por mais de duas horas.

Compras em jogos

Compras dentro de jogos também podem ser reembolsadas. As condições são não passar de 48 horas após a compra e os itens não terem sido consumidos, trocados ou modificados.

Pré-vendas

O reembolso em uma compra realizada na pré-venda (onde o pagamento é feito antes do lançamento do jogo) é bem mais simples. Você pode solicitar o reembolso em qualquer momento antes do lançamento que o Steam irá aceitar. Caso passe do lançamento, as regras serão as mesmas dos jogos e DLCs.

Carteira Steam

A solicitação de reembolso na Carteira Steam deve ser feita em até 14 dias após a compra. Porém, o crédito não pode ter sido usado nesse período.

Pacotes (Bundles)

O reembolso completo da compra de um pacote será aceito caso nenhum dos itens tenha sido transferido e que a soma total do uso de todos os itens não supere duas horas. Se o pacote possuir algum item que não é reembolsável, o Steam avisa ainda no processo de compra.

Presentes

Presentes que não foram resgatados pelos amigos podem ser reembolsados em até 14 dias. O destinatário que recebeu o presente também pode solicitar o reembolso em até 14 dias e com o tempo de uso de no máximo duas horas. O dinheiro reembolsado irá para o comprador.

Como fazer o reembolso no Steam

Passo 1. Na aba superior do Steam, clique em "Ajuda" para abrir algumas opções. Logo em seguida, clique em "Suporte Steam". Essa página também pode ser acessada diretamente pelo link (https://help.steampowered.com/pt-br/);

Passo 2. Observe as opções nesta página. Procure por "Compras" e clique para avançar;

Passo 3. Na página seguinte, é possível verificar todas as suas compras recentes. Clique no jogo que você deseja reembolsar e que se enquadra nas condições de reembolso;

Passo 4. Ao escolher um jogo, você será redirecionado para outra página. Clique em "Desejo ser reembolsado" para prosseguir. Vale lembrar que o game nas imagens a seguir está sendo utilizado somente como um exemplo para o tutorial;

Passo 5. Clique em "Desejo solicitar um reembolso";

Passo 6. Escolha a forma de reembolso que você prefere;

Passo 7. O Steam mostra um espaço para você explicar o motivo do reembolso. Por fim, clique em "Enviar Solicitação". Com isso, o Steam analisa o pedido e envia as instruções para o seu e-mail. Se as condições para o reembolso estiverem corretas, não é necessário se preocupar, apenas aguardar até que a transação seja finalizada, o que deve levar poucos dias.

Como cancelar reembolso no Steam

Caso tenha escolhido o jogo errado para reembolsar, ou tenha outro motivo para o arrependimento, você pode cancelar o reembolso, desde que ele não tenha sido finalizado. Confira o passo a passo:

Passo 1. Acesse o "Suporte Steam" (https://help.steampowered.com/pt-br/), assim como no passo a passo anterior;

Passo 2. No final da página, clique em "Ver meus chamados no Suporte Steam";

Passo 3. Na janela a seguir, o Steam mostra todos os seus chamados no suporte. Clique no reembolso que você deseja cancelar;

Passo 4. Clique em "Cancelar solicitação de reembolso";

Passo 5. Uma nova janela abrirá com mais informações, como o preço do jogo, forma de pagamento e transação. Basta clicar em "Cancelar solicitação de reembolso";

Passo 6. A janela final aparece com a confirmação de que o reembolso foi cancelado.

