Como resolver o erro 0XC00007B

Resolver o erro 0xc00007b é possível ao seguir algumas dicas. O problema costuma aparecer no PC quando você tenta abrir um programa e dá erro de aplicativo, com a exibição da mensagem "o aplicativo não pode ser inicializado corretamente 0xc00007b". Essa falha, na verdade, é comum no sistema da Microsoft e pode ocorrer de forma frequente em praticamente qualquer versão, do Windows 7 ao Windows 10 ou Windows 11 .

As possíveis causas costumam envolver arquivos DLL corrompidos, que podem deixar apps sem acesso às bibliotecas corretas do Windows. Confira 10 maneiras de resolver o problema no computador e volte a abrir todos os programas sem dor de cabeça.

1. Execute como administrador

Alguns programas podem ser impedidos de acessar as DLLs corretas do Windows simplesmente porque o usuário não tem autorização para isso, o que acarreta no alerta 0XC00007B. Para verificar se a causa é essa, basta clicar com o botão direito sobre o atalho do programa e selecionar “Executar como administrador”.

2. Reinicie o computador

Se você acabou de instalar um programa e não consegue abri-lo, experimente reiniciar o PC para resolver a falha. Alguns aplicativos precisam de um reset completo para ganhar acesso às DLLs, e inclusive avisam sobre esse requerimento ao final do processo de instalação, mas muitos usuários ignoram.

3. Reinstale o programa

O erro 0XC00007B, na maioria dos casos, pode ser resolvido com a reinstalação completa do programa que apresenta a falha. Como a causa deve estar em duas DLLs, o instalador de pacote original poderá fazer sua reposição na pasta correta, permitindo que ele seja aberto normalmente em uma segunda instalação.

4. Reinstale o .NET

O .NET é o framework no qual se baseia boa parte dos programas feitos para Windows, e uma versão desatualizada pode impedir que apps sejam abertos no computador. Para resolver uma falha, quando não é possível instalar um programa de novo, basta acessar a página oficial da Microsoft (https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=42643) e baixar a versão mais recente do .NET para o PC usando o instalador web.

5. Execute o Windows Update

Muitos bugs podem ser evitados, incluindo o erro 0XC00007B, se o computador estiver com as atualizações do Windows Update em dia. Em qualquer versão do Windows, acesse o recurso por meio das configurações ou Painel de Controle, e instale os downloads mais importantes recomendados pela Microsoft. Em seguida, reinicie o computador e tente abrir o programa em questão novamente para ver se o problema foi resolvido.

6. Atualize o programa manualmente

Alguns programas vêm com um executável de atualização manual, que permitem baixar novas versões e, consequentemente, substituir DLLs defeituosas. Acesse a pasta “Arquivos de Programas” e procure por um arquivo como “Update.exe” ou similar e rode-o manualmente para buscar por soluções.

7. Reinstale o DirectX

Assim como o .NET, o DirectX é um conjunto de APIs que serve para criar programas e, por isso, sua atualização pode resolver alguns defeitos. Há duas maneiras de instalar a versão mais recente do recurso, seja por meio do Windows Update ou de forma manual. Saiba como instalar a versão mais recente do DirectX no PC.

8. Atualize o Visual C++

O Visual C++ é a linguagem utilizada mais amplamente para criação de programas compatíveis com o Windows, e ela está presente no sistema por meio de bibliotecas que devem ser atualizadas constantemente. Para garantir que você está com tudo em dia, nada melhor que baixar o Visual Studio mais recente para se certificar de que isso não está afetando o funcionamento de um dos programas.

9. Cheque seu disco

Outra possível causa de mal funcionamento no Windows é o próprio disco do PC. Se ele estiver apresentando falhas, poderá corromper arquivos de DLL aleatoriamente e causar o erro 0XC00007B e muitos outros. Uma das formas de verificar esse disco é usar o comando chkdsk, acionado no Prompt de Comando executado como administrador.

10. Substitua DLLs manualmente

Em último caso, é possível arriscar e tentar uma solução substituindo arquivos de DLL manualmente. É importante salientar que o procedimento, feito sem cuidado, pode comprometer o funcionamento do Windows inteiro.

Portanto, se decidir prosseguir, crie primeiro um ponto de restauração no sistema e obtenha online as DLLs mfc100.dll, mfc100u.dll, msvcr100.dll, msvcp100.dll e msvcr100_clr0400.dll, substituindo-as em seguida na subpasta de Arquivos de Programas. Veja como ativar e criar um ponto de restauração no Windows.

