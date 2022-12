Como rever a entrevista da Gkay com a Tatá Werneck no Lady Night

A entrevista de Gkay no programa Lady Night, de Tatá Werneck, está disponível na íntegra no Globoplay. A participação da influenciadora no programa do Multishow é centro de uma polêmica que envolve o humorista Fábio Porchat e uma piada feita por ele durante o Prêmio Melhores do Ano, da TV Globo, no último domingo (25). Para assistir à entrevista, é necessário ser assinante do plano Globoplay + Canais Ao Vivo, que libera conteúdos dos Canais Globo no streaming. Confira, a seguir, como se deu a polêmica envolvendo Porchat e Gkay e saiba como assistir à entrevista na íntegra no computador.