Como rever os melhores momentos da Copa do Mundo 2022 no FIFA+

É possível rever os melhores momentos da Copa do Mundo 2022 no site FIFA+. A página reúne destaques dos jogos de todas as etapas do torneio de futebol – desde a fase de grupos até as semifinais –, separados por categorias que facilitam a navegação. Assim, os torcedores podem assistir novamente partidas marcantes, como Alemanha x Japão, Espanha x Marrocos e Brasil x Coreia do Sul. No tutorial a seguir, veja como usar o FIFA+ para rever os melhores momentos da Seleção Brasileira e de outras equipes na Copa do Catar. O passo a passo foi reproduzido no PC, mas o recurso também está disponível no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS).